Милик вновь повредил крестообразные связки колена и может пропустить до шести месяцев

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик в матче 6-го тура Серии А против СПАЛа (3:2) получил травму и досрочно покинул поле. Сообщается, что у 23-летнего поляка диагностирован разрыв крестообразных связок колена.

Таким образом, игрок пропустит от четырех до шести месяцев. Из-за подобной травмы форвард не играл с октября прошлого года по февраль нынешнего.

В текущем сезоне Милик провел за «Наполи» в Серии А три матча, в которых забил один гол.