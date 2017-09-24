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    Милик вновь повредил крестообразные связки колена и может пропустить до шести месяцев

    Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик в матче 6-го тура Серии А против СПАЛа (3:2) получил травму и досрочно покинул поле. Сообщается, что у 23-летнего поляка диагностирован разрыв крестообразных связок колена.

    Таким образом, игрок пропустит от четырех до шести месяцев. Из-за подобной травмы форвард не играл с октября прошлого года по февраль нынешнего.

    В текущем сезоне Милик провел за «Наполи» в Серии А три матча, в которых забил один гол.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    24.09.2017 22:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 25 сентября 2017, 09:33

      По ходу дела не вернётся он на былой уровень, если вообще сможет играть, а жаль. Ещё год назад едва ли не главным талантом среди форвардов считался.

      1
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 24 сентября 2017, 23:58

      Вторая подобная травма, жестоко.
      Данни и Акинфеев по три раза рвали кресты и играют до сих пор. А Сычеву одного раза было достаточно, чтобы стухнуть.
      Удачи.

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