«Барселона» намерена и дальше выступать в Примере

«Барселона» не намерена сниматься с чемпионата Испании и Кубка Испании, даже в случае получения независимости Каталонии. Как сообщается, позицию о сохранении клуба в Примере придерживается и испанская лига, которая прогнозирует значительное снижении доходов от телевизионных прав при выходе клуба из первенства.

Ранее сообщалось, что «Барселона» при отсоединении Каталонии от остальной Испании может перебраться в чемпионат Франции.