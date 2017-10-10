«Барселона» намерена и дальше выступать в Примере

Тут Англия, Франция и Италия бьются за то чтобы мы присоединились к ним! Сколько заплатит ЛаЛига? ))
«Барселона» не намерена сниматься с чемпионата Испании и Кубка Испании, даже в случае получения независимости Каталонии. Как сообщается, позицию о сохранении клуба в Примере придерживается и испанская лига, которая прогнозирует значительное снижении доходов от телевизионных прав при выходе клуба из первенства.
Ранее сообщалось, что «Барселона» при отсоединении Каталонии от остальной Испании может перебраться в чемпионат Франции.