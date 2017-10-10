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    «Барселона» намерена и дальше выступать в Примере

    «Барселона» не намерена сниматься с чемпионата Испании и Кубка Испании, даже в случае получения независимости Каталонии. Как сообщается, позицию о сохранении клуба в Примере придерживается и испанская лига, которая прогнозирует значительное снижении доходов от телевизионных прав при выходе клуба из первенства.

    Ранее сообщалось, что «Барселона» при отсоединении Каталонии от остальной Испании может перебраться в чемпионат Франции.

    Источник: Mundodeportivo

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    10.10.2017 18:18
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 11 октября 2017, 07:40

      Тут Англия, Франция и Италия бьются за то чтобы мы присоединились к ним! Сколько заплатит ЛаЛига? ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      long 10 октября 2017, 19:52

      наконец то Реал станет лучшей командой Испании!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 10 октября 2017, 19:42

      Уйдёт Барса, Реал осиротеет. Там больше конкурентов нет "сливочным". Потеряет не только Реал, но вся Ла Лига, и Испания тоже.
      Барсу будут держать за уши.

      1
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 10 октября 2017, 18:44

      Хотят на двух стульях усидеть - как-то это непорядочно, что ли... А то с одной стороны хотят во всём быть независимыми от Испании, но при этом там, где это им выгодно, хотят сохранить статус кво. Независимость маленькой страны - очень серьёзная штука, она тоже имеет свою цену. Так может, не стоило поднимать всю эту бучу, если не готовы за это платить?

      Как сторонний зритель я, конечно, очень даже за, чтобы каталонские клубы никуда не выходили. Но я не понимаю, зачем весь этот конфликт?..

      4
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      Рейтинг: +124

      marshal9 > Torvald64 11 октября 2017, 15:15

      да перестань, футбол вне политики

      0
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      Рейтинг: +70675

      insider_retro 10 октября 2017, 18:41

      Кто бы сомневался?!!...)) Сильному клубу - сильную лигу...

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 октября 2017, 18:41

      Предлагаю пригласить их в Россию!Какие матчи каждый тур!Сказка!

      3
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 10 октября 2017, 18:23

      Во Францию? В Париж? Шейхам мало Неймара.. не смогли Месси купить но зато весь клуб к себе забирают!)) Блин, кто вообще такую бредятенууу придумывает?? Не новости а шлак!

      3
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