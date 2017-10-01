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    Пике: «Попытка остановить референдум – худшее решение Испании за 50 лет»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике после победы над «Лас-Пальмасом» (3:0) в матче 7-го тура Примеры поделился мнением о референдуме в Каталонии. Встреча на «Камп Ноу прошла при пустых трибунах. Президент клуба Жозеп Бартомеу сказал, что таким образом сине-гранатовые показали протест.

    «Каталонцы не плохие, просто мы хотим голосовать. Я знал, что референдум попытаются остановить, но следовало делать это в мирной форме. Положение ухудшилось очень сильно. Это худшее решение со стороны Испании за последние 40-50 лет.

    Я думаю, что могу поехать в Сборную Испании сейчас. В Испании многие люди нисколько не согласны с действиями, допущенными властями.

    Уровень премьер-министра Испании такой, какой есть. Он ездит по всем странам мира и не умеет говорить по-английски», — сказал игрок.

    Сегодня в Каталонии начался референдум о выходе Каталонии из состава Испании. Акция не согласована с властью страны. Полиция пыталась помещать голосованию, более 300 каталонцев пострадали.

    Каталония отделится от Испании, а «Барса» – от Примеры? Что нужно знать о возможной сенсации

    Источник: Twitter

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    01.10.2017 21:09
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