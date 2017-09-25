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    «Наполи» может подписать Джилардино на замену Милику или вернуть зимой из аренды Инглесе

    Экс-нападающий «Милана», «Фиорентины» и сборной Италии Альберто Джилардино может заменить в «Наполи» Аркадиуша Милика. Поляк получил как минимум частичный разрыв передней крестообразной связки в субботнем матче шестого тура Серии А со СПАЛом (3:2) и теперь пропустит около шести месяцев.

    Поскольку трансферное окно уже закрыто, неаполитанцы могут подписывать только свободных агентов, коим и является Джилардино. Среди других кандидатур также называются Джузеппе Росси и Антонио Кассано.

    При этом сообщается, что досрочное возвращение из «Кьево» форварда Роберто Инглесе в январе, отданного в аренду в начале сезона, является наиболее вероятным вариантом.

    Источник: Football Italia

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    25.09.2017 12:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +84

      Defensore 25 сентября 2017, 13:57

      Кассано завершил карьеру и не в форме

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