«Наполи» может подписать Джилардино на замену Милику или вернуть зимой из аренды Инглесе

Экс-нападающий «Милана», «Фиорентины» и сборной Италии Альберто Джилардино может заменить в «Наполи» Аркадиуша Милика. Поляк получил как минимум частичный разрыв передней крестообразной связки в субботнем матче шестого тура Серии А со СПАЛом (3:2) и теперь пропустит около шести месяцев.

Поскольку трансферное окно уже закрыто, неаполитанцы могут подписывать только свободных агентов, коим и является Джилардино. Среди других кандидатур также называются Джузеппе Росси и Антонио Кассано.

При этом сообщается, что досрочное возвращение из «Кьево» форварда Роберто Инглесе в январе, отданного в аренду в начале сезона, является наиболее вероятным вариантом.