Бундеслига. «РБ Лейпциг» победил «Айнтрахт», «Шальке-04» проиграл «Хоффенхайму» и другие результаты

В матче 6-го тура Бундеслиги «РБ Лейпицг» оказался сильнее «Айнтрахта» – 2:1. Голами у победителей отметились Жан-Кевин Огустен и Тимо Вернер.

В других встречах «Майнц» обыграл «Герту», «Шальке-04» уступил «Хоффенхайму», «Штутгарт» сыграл вничью с «Аугсбургом», «Вердер» и «Фрайбург» голов не забили.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 6-й тур

Вердер – Фрайбург – 0:0

Майнц – Герта – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – де Бласис, 54 (с пенальти).

Удаление: нет – Ибишевич, 90.

РБ Лейпциг – Айнтрахт – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Огустен, 28; 2:0 – Вернер, 68; 2:1 – Ребич, 77 (с пенальти).

Хоффенхайм – Шальке-04 – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гайгер, 13; 2:0 – Рупп, 90+4.

Штутгарт – Аугсбург – 0:0

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