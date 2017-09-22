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    ФНЛ установила рекорд по количеству клубов в 1/8 финала Кубка России

    По итогам 1/16 финала Кубка России сразу девять команд из ФНЛ вышли в следующий раунд.

    В 1/8 финала турнира пробились «Томь», «Крылья Советов», «Енисей», «Олимпиец», петербургское «Динамо», «Шинник», «Тамбов», «Авангард» и «Луч-Энергия».

    Это рекорд для Футбольной национальной лиги по представительству команд в 1/8 финала Кубка России.

    Источник: ФНЛ

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    22.09.2017 15:27
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    Комментарии22
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      Рейтинг: -13

      Popularov 23 сентября 2017, 05:21

      Это был настоящий праздник кубкового футбола в России!
      Клубы ФНЛ дали жару клубам РФПЛ и показали им как надо играть и побеждать!
      Отдача была на пределе, а победил, как всегда, СИЛЬНЕЙШИЙ!
      Всех сильнейших и ПОЗДРАВЛЯЕМ с выходом в следующий этап розыгрыша!
      Шутка ли - 10 клубов РФПЛ вылетели на этой стадии розыгрыша!
      И как ВЫЛЕТЕЛИ! Сенсационно!
      Всех прошедших дальше ПОЗДРАВЛЯЕМ с победами и выходом в следующий раунд, а проигравших "поздравляем" с ВЫЛЕТОМ!
      На что наиграли, то и получили!
      Как готовились, так и ВЫЛЕТЕЛИ и сами себе перекрыли путь в новый раунд!
      Кубок тем и интересен, что требует к себе ВНИМАНИЯ, а не безразличия.
      Клубы РФПЛ смалодушничали и понадеялись на АВОСЬ, но не ПРОНЕСЛО, а ВЫНЕСЛО и пролетело МИМО Кубка России сезона 2017/18!
      Смею вас заверить, что и дальше будет интересная кубковая борьба!
      Есть вероятность того, что один из клубов ФНЛ завоюет Кубок!
      Вот это будет победа, так победа!
      И не просто победа, а кубковая ПОБЕДА!
      С вручением ГЛАВНОГО кубкового приза победителю!
      Есть за что побороться тем, кто очень хочет ПОБЕДИТЬ и ЗАВОЕВАТЬ Кубок!
      А мы пожелаем всем только успеха!
      Играйте! Побеждайте! Завоюйте!
      Кубок России ждёт своего НОВОГО обладателя, потому что Локомотив сложил свои кубковые полномочия!
      Но за кубок надо ещё побороться и вся борьба ещё ВПЕРЕДИ!
      Всем ОТЛИЧНЫХ кубковых БАТАЛИЙ и самоотверженной футбольной борьбы по всем футбольным правилам, без судейских скандалов наших арбитров!
      Уж ОЧЕНЬ плохо и БЕЗОБРАЗНО они работают на матчах!
      Что ни матч, то скандал и один ГРОМЧЕ другого!
      Сколько можно арбитрам ПАРТАЧИТЬ и скандально судить???

      0
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      Рейтинг: +62

      nik33 > Popularov 25 сентября 2017, 22:07

      Вы правы! Красноярск-в финал!

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 22 сентября 2017, 19:56

      Редкий клуб РФПЛ может пробиться сквозь сито ФНЛ. Только лучшим под силу.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 сентября 2017, 18:33

      Кому было нужно те прошли. Всё закономерно.

      7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 сентября 2017, 18:29

      мне как то по боку кто вылетел кто вошёл главное Спартак шаг в перед сделал

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 сентября 2017, 18:16

      За Зенит вчера играло пол бывшего Ростова.Раньше были уважаемые люди,играли с Баварией,Атлетико-а теперь с Динамо.И всё из-за денег.Тьфу...

      4
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      Рейтинг: +448

      Paladius 22 сентября 2017, 17:33

      Это все конечно хорошо, но кто будет представлять Россию в Лиге Европы? Очередной пассажир, на два матча и балласт на весь еврокубковый сезон! Нам нужны очки в Европе, а не рекорды в кубке России!

      1
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 > Paladius 22 сентября 2017, 20:18

      Ну не скажи так . Ростов может неплохо потягаться!

      1
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      Рейтинг: +351

      simoron81 22 сентября 2017, 16:56

      все лидеры рпфл слили

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 22 сентября 2017, 16:43

      Действительно, рекорд для пердива. В памятном 2009, когда лишь 4 клуба ПЛ прошли барьер 1/16 (ФК Москва, Спартак, Зенит и Амкар; причем Москва, выбив Спартак, весной снялась с розыгрыша) - тогда в 1/8 были 8 клубов пердива и 4 из втордива (Авангард-Подольск, Волга-Тверь, Челябинск и Мордовия). Теперь из ПФЛ только Спартак-Нальчик, слабовата стала эта лига.

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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > vick-north-west 22 сентября 2017, 18:59

      Спасибо за экскурс в историю! Я этого даже и не запомнил.

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      Рейтинг: +62

      nik33 > vick-north-west 25 сентября 2017, 22:11

      И надо же.По закону подлости как говорят у нас в России-достался Московский Спартак...

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 22 сентября 2017, 16:24

      В финале будут Ростов и Рубин!

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      Рейтинг: +62

      nik33 > Serjoga 25 сентября 2017, 22:12

      Хоть и не люблю Московские клубы но я бы не сбрасывал со счетов Московский Спартак.Им терять нечего.

      0
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      Рейтинг: +118

      clozzi 22 сентября 2017, 16:21

      просто ФНЛ лучшая лига мира:)

      4
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