ФНЛ установила рекорд по количеству клубов в 1/8 финала Кубка России

Это был настоящий праздник кубкового футбола в России!
Клубы ФНЛ дали жару клубам РФПЛ и показали им как надо играть и побеждать!
Отдача была на пределе, а победил, как всегда, СИЛЬНЕЙШИЙ!
Всех сильнейших и ПОЗДРАВЛЯЕМ с выходом в следующий этап розыгрыша!
Шутка ли - 10 клубов РФПЛ вылетели на этой стадии розыгрыша!
И как ВЫЛЕТЕЛИ! Сенсационно!
Всех прошедших дальше ПОЗДРАВЛЯЕМ с победами и выходом в следующий раунд, а проигравших "поздравляем" с ВЫЛЕТОМ!
На что наиграли, то и получили!
Как готовились, так и ВЫЛЕТЕЛИ и сами себе перекрыли путь в новый раунд!
Кубок тем и интересен, что требует к себе ВНИМАНИЯ, а не безразличия.
Клубы РФПЛ смалодушничали и понадеялись на АВОСЬ, но не ПРОНЕСЛО, а ВЫНЕСЛО и пролетело МИМО Кубка России сезона 2017/18!
Смею вас заверить, что и дальше будет интересная кубковая борьба!
Есть вероятность того, что один из клубов ФНЛ завоюет Кубок!
Вот это будет победа, так победа!
И не просто победа, а кубковая ПОБЕДА!
С вручением ГЛАВНОГО кубкового приза победителю!
Есть за что побороться тем, кто очень хочет ПОБЕДИТЬ и ЗАВОЕВАТЬ Кубок!
А мы пожелаем всем только успеха!
Играйте! Побеждайте! Завоюйте!
Кубок России ждёт своего НОВОГО обладателя, потому что Локомотив сложил свои кубковые полномочия!
Но за кубок надо ещё побороться и вся борьба ещё ВПЕРЕДИ!
Всем ОТЛИЧНЫХ кубковых БАТАЛИЙ и самоотверженной футбольной борьбы по всем футбольным правилам, без судейских скандалов наших арбитров!
Уж ОЧЕНЬ плохо и БЕЗОБРАЗНО они работают на матчах!
Что ни матч, то скандал и один ГРОМЧЕ другого!
Сколько можно арбитрам ПАРТАЧИТЬ и скандально судить???
По итогам 1/16 финала Кубка России сразу девять команд из ФНЛ вышли в следующий раунд.
В 1/8 финала турнира пробились «Томь», «Крылья Советов», «Енисей», «Олимпиец», петербургское «Динамо», «Шинник», «Тамбов», «Авангард» и «Луч-Энергия».
Это рекорд для Футбольной национальной лиги по представительству команд в 1/8 финала Кубка России.