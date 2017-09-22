ФНЛ установила рекорд по количеству клубов в 1/8 финала Кубка России

По итогам 1/16 финала Кубка России сразу девять команд из ФНЛ вышли в следующий раунд.

В 1/8 финала турнира пробились «Томь», «Крылья Советов», «Енисей», «Олимпиец», петербургское «Динамо», «Шинник», «Тамбов», «Авангард» и «Луч-Энергия».

Это рекорд для Футбольной национальной лиги по представительству команд в 1/8 финала Кубка России.