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    Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Гамбург», «Байер» проиграл «Герте» и другие результаты

    Завершились очередные матчи пятого тура немецкой Бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» не заметила проблем в гостевом матче против «Гамбурга». Подопечные Петера Боша продолжили возглавлять турнирную таблицу. В другом поединке «Майнц» на последних минутах проиграл «Хоффенхайму».

    В еще одном матче «Байер» уступил «Герте». За пять туров леверкузенцы сумели победить всего лишь раз. Команда находится в двух очках от зоны вылета.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 5-й тур

    Гамбург – Боруссия Д – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кагава, 24; 0:2 – Обамеянг, 63; 0:3 – Пулишич, 79.

    Герта – Байер – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Леки, 16; 2:0 – Калу, 24; 2:1 – Брандт, 84.

    Майнц – Хоффенхайм – 2:3 (2:2)

    Голы: 1:0 – Латца, 5; 2:0 – Муто, 16; 2:1 – Амири, 23; 2:2 – Вагнер, 45+1; 2:3 – Ют, 90+2.

    Фрайбург – Ганновер – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Харник, 65; 1:1 – Петерсен, 83.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2017 23:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +319

      Silver 76 21 сентября 2017, 00:12

      Звиздюки из Ганновера слились в конце матча. Блин....

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