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    АПЛ. «Ливерпуль» не справился с «Бернли», «Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» и другие результаты

    Состоялись очередные матчи пятого тура АПЛ. «Манчестер Сити» не заметил проблем в поединке против «Уотфорда». Хет-триком отметился форвард Серхио Агуэро.

    В другой встрече «Ливерпуль» не смог дома обыграть «Бернли». За «красных» единственный мяч забил Мохамед Салах.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 5-й тур

    Вест Бромвич – Вест Хэм – 0:0

    Ливерпуль – Бернли – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Эрфилд, 27; 1:1 – Салах, 30.

    Ньюкасл – Сток Сити – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Атсу, 19; 1:1 – Шакири, 57; 2:1 – Ласселльс, 68.

    Уотфорд – Манчестер Сити – 0:6 (0:3)

    Голы: 0:1 – Агуэро, 28; 0:2 – Агуэро, 31; 0:3 – Жезус, 37; 0:4 – Отаменди, 63; 0:5 – Агуэро, 81; 0:6 – Стерлинг, 89 (с пенальти).

    Хаддерсфилд – Лестер – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Депуатр, 46; 1:1 – Варди, 50 (с пенальти).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2017 18:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16

      ElmaddinV 17 сентября 2017, 11:20

      Пока Ливерпуль не усилит защиту, они так и будут проваливать матчи. Защита - их главная проблема

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      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 16 сентября 2017, 19:15

      "Ливерпуль" в своем стиле!

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