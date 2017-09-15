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    Шик может дебютировать за «Рому» в матче против «Вероны»

    Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо включил нападающего Патрика Шика в заявку на матч 4-го тура Серии А против «Вероны».

    В августе столичный клуб арендовал 21-летнего чеха у «Сампдории» за 5 миллионов евро. Из-за повреждения бедра игрок пропустил встречу 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:0).

    Напомним, в июле форвард не прошел медосмотр для «Ювентуса» из-за проблем с сердцем. По словам агента Шика, его клиент отказался переходить в «ПСЖ».

    После 2-х туров чемпионата римский клуб с тремя очками занимает 10-ю строчку в турнирной таблице.

    Источник: Football Italia

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    15.09.2017 22:17
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