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    Агент: «Шик отклонил предложение «ПСЖ»

    Агент форварда Патрика Шика отметил, что его клиента пытался подписать «ПСЖ». По словам Павла Пасека, футболист не ставил на первое место финансовый аспект.

    «Если бы мы только рассматривали имя клуба и финансовую сторону, то согласились бы на предложение «ПСЖ». Но мы поняли, что «Рома» будет лучшим решением.

    У «Сампдории» были привлекательные предложения по Шику, но клуб сдержал обещание и прислушался к пожеланиям самого игрока», – заявил агент.

    В нынешнем сезоне 21-летний чешский форвард не выходил на поле в матчах чемпионата Италии.

    Источник: Football Italia

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    12.09.2017 17:21
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