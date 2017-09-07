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    Коноплянка: «Я бы ушел из «Шальке», если бы не сменился тренер»

    Полузащитник «Шальке-04» Евгений Коноплянка рассказал о предложениях в период трансферного окна.

    «На меня выходили «Галатасарай», «Интер», «Лацио» и «Сток Сити». Я бы ушел, если бы в команде не сменился тренер», – сказал 27-летний игрок сборной Украины.

    Коноплянка пополнил составе «Шальке» в июле, перейдя из «Севильи», которой принадлежал с июля 2015. Прошлый сезон украинец провел в Гельзенкирхенском клубе на правах аренды, забив семь голов и отдав две результативные передачи в 29-ти играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.

    В июне команду возглавил Доменико Тедеско. 31-летний тренер сменил в должности Маркуса Вайнцирля, которого Коноплянка назвал трусом.

    Источник: Goal.com

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    07.09.2017 01:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22

      Королевство Равенства 7 сентября 2017, 18:34

      Тедеско - Второй Юлиан Нагельсман. 31 год. Тоже кстати вел свой путь "коуча" с тренировок молодежки Хоффенхайма.

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