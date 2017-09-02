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    ФНЛ. «Енисей» добыл победу над «Ротором-Волгоград» и другие результаты

    В матче 11-го тура ФНЛ «Енисей» обыграл «Ротор-Волгоград» и вышел в лидеры турнирной таблицы, опережая на два очка «Крылья Советов», которые проведут свой матч позже.

    В других поединках петербургское «Динамо» разошлось миром с «Волгарем», а «Сибирь» добыла победу над «Томью».

    Первенство ФНЛ. 11-й тур

    Динамо СПб – Волгарь – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Климов, 10; 1:1 – Цвейба, 12; 1:2 – Бабаев, 49; 2:2 – Власов, 75.

    Енисей – Ротор-Волгоград – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Козлов, 76.

    Сибирь – Томь – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Дегтярев, 34.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2017 14:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 сентября 2017, 15:38

      Енисей с Аленичевым здорово начинает,надеюсь и Крылья с Тихоновым не подкачает.Интересно будет их увидеть в премьере.

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