ФНЛ. «Енисей» добыл победу над «Ротором-Волгоград» и другие результаты

В матче 11-го тура ФНЛ «Енисей» обыграл «Ротор-Волгоград» и вышел в лидеры турнирной таблицы, опережая на два очка «Крылья Советов», которые проведут свой матч позже.

В других поединках петербургское «Динамо» разошлось миром с «Волгарем», а «Сибирь» добыла победу над «Томью».

Первенство ФНЛ. 11-й тур

Динамо СПб – Волгарь – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Климов, 10; 1:1 – Цвейба, 12; 1:2 – Бабаев, 49; 2:2 – Власов, 75.

Енисей – Ротор-Волгоград – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Козлов, 76.

Сибирь – Томь – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Дегтярев, 34.

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