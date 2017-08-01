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    «Интер» анонсировал приобретение игрока «Фиорентины» Весино

    Итальянский «Интер», о чем ранее и писал «Бомбардир», в ближайшее время пополнит футболист «Фиорентины» Матиас Весино. В первый день августа южноамериканец прошел медицинское обследование для миланцев, после которого он дал интервью черно-синей пресс-службе.

    Стоимость трансфера должна составить порядка 24 миллионов евро, хотя на рынке цена уругвайца составляет всего 13 миллионов (по оценке Transfermarkt).

    В минувшем сезоне Серии А Весино провел на поле 31 матч и забил пять мячей в чужие ворота.

    Источник: Twitter

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    01.08.2017 23:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 2 августа 2017, 13:09

      Ну бля опять переплатили

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