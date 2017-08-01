«Интер» анонсировал приобретение игрока «Фиорентины» Весино

Итальянский «Интер», о чем ранее и писал «Бомбардир», в ближайшее время пополнит футболист «Фиорентины» Матиас Весино. В первый день августа южноамериканец прошел медицинское обследование для миланцев, после которого он дал интервью черно-синей пресс-службе.

Стоимость трансфера должна составить порядка 24 миллионов евро, хотя на рынке цена уругвайца составляет всего 13 миллионов (по оценке Transfermarkt).

В минувшем сезоне Серии А Весино провел на поле 31 матч и забил пять мячей в чужие ворота.