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Чухлов: «Игра Шатов – это какое-то возвращение в прошлое»

1 августа 2017, 06:55
6

Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Борис Чухлов признался, что ему не понравились действия команды в матче с «Тосно» (1:0), который прошел в рамках третьего тура российской Премьер-лиги в минувшие выходные. По его словам, на этом сказывается тот факт, что команда из Санкт-Петербурга находится в процессе поиска оптимального состава в новом сезоне.

После трех туров «Зенит» имеет в своем активе 100% результат – три победы и девять очков. Команда из северной столицы возглавляет турнирную таблицу. «Тосно» пока ни разу не побеждал в Премьер-лиге.

— Как вам дерби, прошедшее на «Петровском»? Не все болельщики «Зенита» довольны качеством игры.

— Я тоже, честно говоря, не в восторге. К дерби «Тосно» подготовился лучше. Команда хочет доказать, что не случайно оказалась в Премьер-лиге. Ну а «Зенит» меняет состав, это сказывается. В Израиле играла одна середина поля, с «Тосно» – другая. Говорят, сказываются перелеты, усталость, но, мне кажется, такие факторы не должны отражаться на игре «Зенита».

— Если перелеты, жара, жесткий график, ротация нужна.

— Нужна. Но в матче с «Тосно», например, не так свежо выглядел Кузяев. Он великолепно сыграл с «Рубином», в Лиге Европы ему дали отдохнуть. Что, так сказались перелеты? Дриусси тоже выпал. Пытался взять на себя индивидуально раз-другой, потом пропал. Шатов, если не брать во внимание его пас на десятой минуте… это было какое-то возвращение в прошлое. Все назад, все назад, все назад, никакого обострения. Против него пару раз жестко сыграли, выбросили за бровку, после этого он вообще стал избавляться от мяча, не брал на себя. Все какие-то падения, крики у микрофона… Некрасиво это смотрелось. Никто там Шатова не «убивал». Поэтому, наверное, его и заменили. Напрашивалось.

— Шатова атаковал защитник Чернов, игравший в «Зените».

— Один раз Чернов, потом – другой. Неважно! Ребята вышли сражаться. Может, игроки «Зенита» прочитали интервью гендиректора «Тосно» Матюшенко, в котором тот сказал, что команда будет стараться отбирать очки у соперников «Зенита»? Неправильно его поняли? Там же нигде не говорилось, что «Тосно» будут отдавать очки «Зениту». Победа далась команде Манчини тяжело.

Кто понравился в «Зените»?

— Иванович выдержал весь темп от начала до конца. Успевал, страховал. Кришито с капитанской повязкой становится лидером.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Тосно Иванович Бранислав Шатов Олег Кришито Доменико Чернов Евгений Кузяев Далер Дриусси Себастьян
Комментарии (6)
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Dimonadze
1501563115
Всё по делу
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Хотел же ставить на ничью
1501566720
Все покажет матч со Спартаком
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Dimon013
1501567813
Олег отличный игрок!
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Garrincha58
1501568656
но что то ему в последнее время не комфортно в Зените, то ли занервничал из за конкуренции, то ли с тренером не сходятся видно что человек не в своей тарелке
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zlobny_zenitos
1501585473
Вот опять...эмоции. Рано судить, по 3 турам. Рано. Наполовину новая команда. Новый тренер. Состав тасуют без конца. Кто знает, какая у него установка от Манчини была. Может давать назад, падать и кричать в микрофон)))) Мы этого не знаем))) Посмотрим туров 10-15, а там и видно будет...
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