Гинер: «Если Черчесов поговорит с Березуцкими и Игнашевичем, думаю, они сыграют на ЧМ-2018»

Президент ЦСКА Евгений Гинер затронул тему возможного возвращения в сборную России защитников команды Василия Березуцкого, Алексея Березуцкого и Сергея Игнашевича. Как было отмечено, при острой необходимости футболисты готовы выступить за национальную команду на ЧМ-2018.

«Считаю, что на сегодня братья и Сергей – одни из лучших центральных защитников в стране. Но в то же время не думаю, что нужно кому-то падать им в ноги. Уверен, каждый футболист любит свою родину. Березуцкие и Игнашевич – патриоты. Если тренер сборной будет на них рассчитывать и поговорит с ними, думаю, они выступят на чемпионате мира. Просто сейчас ребята решили, что не готовы играть на два фронта.

Они просто не хотят работать с Черчесовым? Да ну, вы о чем? Это настоящие профессионалы. Им что Черчесов, что Сидоров, что Пупкин. Все эти домыслы о каком– то конфликте – глупость! Просто люди понимают – им нельзя позориться. Если станут играть на три фронта с учетом еврокубков, могут подвести и сборную, и клуб. Тогда начнут писать, что они негодяи. Но ведь на самом деле в таком возрасте нужно давать больше времени на отдых. Тогда они будут эффективнее выступать и за национальную команду, и за ЦСКА», – заявил Гинер.