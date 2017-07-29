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  • Гинер: «Если Черчесов поговорит с Березуцкими и Игнашевичем, думаю, они сыграют на ЧМ-2018»

Гинер: «Если Черчесов поговорит с Березуцкими и Игнашевичем, думаю, они сыграют на ЧМ-2018»

29 июля 2017, 06:42
24

Президент ЦСКА Евгений Гинер затронул тему возможного возвращения в сборную России защитников команды Василия Березуцкого, Алексея Березуцкого и Сергея Игнашевича. Как было отмечено, при острой необходимости футболисты готовы выступить за национальную команду на ЧМ-2018.

«Считаю, что на сегодня братья и Сергей – одни из лучших центральных защитников в стране. Но в то же время не думаю, что нужно кому-то падать им в ноги. Уверен, каждый футболист любит свою родину. Березуцкие и Игнашевич – патриоты. Если тренер сборной будет на них рассчитывать и поговорит с ними, думаю, они выступят на чемпионате мира. Просто сейчас ребята решили, что не готовы играть на два фронта.

Они просто не хотят работать с Черчесовым? Да ну, вы о чем? Это настоящие профессионалы. Им что Черчесов, что Сидоров, что Пупкин. Все эти домыслы о каком– то конфликте – глупость! Просто люди понимают – им нельзя позориться. Если станут играть на три фронта с учетом еврокубков, могут подвести и сборную, и клуб. Тогда начнут писать, что они негодяи. Но ведь на самом деле в таком возрасте нужно давать больше времени на отдых. Тогда они будут эффективнее выступать и за национальную команду, и за ЦСКА», – заявил Гинер.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа ЦСКА Россия Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Черчесов Станислав Гинер Евгений
Комментарии (24)
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VeniaminS
1501306120
Огромная страна и не найти 3 -путевых защитников!!!
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insider_retro
1501307707
Без обид, но за скоростными и маневренными нападающими лучших сборных мира они не потянут, несмотря на весь опыт.... Ещё игры успешного 2008 года показали всю неповоротливость нашей обороны... 7 мячей в двух играх от Испании.... Вилья просто затерзал наших защитников..... Сейчас стало всё ещё энергичней.... Мне кажется, эту тему возврата не стоит поднимать....
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серега кашин
1501311590
пусть еще онопко уговорят
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кошмарик
1501313214
а чо, смогут? костыли отбросят и побегут??? возраст уговорами Черчесова не перешибить
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valeriya_yakovlevaa
1501313881
р
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valeriya_yakovlevaa
1501313914
вот это да
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OfaZavr
1501315403
Оставьте уже стариков в покое.
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xLINDAx
1501315504
Опять 25...они ещё и в Катар поедут)..
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Александ1982
1501326955
мужики свое отбегали, пускай отдыхают. ищите молодых - пока еще время есть
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Черкизовский Кот
1501336722
Если вероятность возвращения Васи хоть сколько-то вероятна, то брат, и уж тем более Игнашевич, в сборную не попадут точно.
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