Бернардески будет играть за «Ювентус» под 33 номером

«Ювентус» провел презентацию нового игрока Федерико Бернардески. Покупка 23-летнего нападающего у «Фиорентины» обошлась туринскому клубу 40 миллионов евро. Контракт с игроком рассчитан на пять лет.

В сезоне-2016/17 Бернардески будет выступать под 33 номером. Прежде номер принадлежал защитнику Патрису Эвра. С 2012 по 2014 год в футболке с 33 номером играл хавбек Мурисио Исла.

В минувшем сезоне Бернардески забил 14 мячей и отдал пять голевых передач в 42 встречах всех соревнований.