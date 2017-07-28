Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА

Россия уверенно занимает шестое место в рейтинге УЕФА по завершении еврокубковых матчей этой недели.
Напомним, что ЦСКА в Лиге чемпионов обыграл АЕК (2:0), а «Краснодар» и «Зенит» одержали победы в Лиге Европы над «Люнгбю» (2:1) и «Бней Иегудой» (2:0) соответственно.
Теперь в копилке России 42,182 балла.
Рейтинг УЕФА:
1. Испания — 89,069
2. Германия — 63,427
3. Англия — 61,962
4. Италия — 60,416
5. Франция — 46,665
6. Россия — 42,182
7. Португалия — 39,082
8. Бельгия — 36,900
9. Украина — 34,333
10. Турция — 30,200.
Источник: Чемпионат.ком