«Леванте» досрочно выиграл Сегунду и вернулся в Примеру спустя год

«Леванте» в матче 38-го тура испанской Сегунды обыграл вторую команду чемпионата «Жирону» со счетом 2:1. Команда набрала 80 очков и оторвалась от ближайшего преследователя на 12 баллов. Таким образом, «лягушки» досрочно гарантировали себе победу в турнире и прописку в Примере на следующий сезон.

Клуб вылетел во второй дивизион страны по итогам сезона-2015/16, в котором финишировал на последнем месте.