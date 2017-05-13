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    «Леванте» досрочно выиграл Сегунду и вернулся в Примеру спустя год

    «Леванте» в матче 38-го тура испанской Сегунды обыграл вторую команду чемпионата «Жирону» со счетом 2:1. Команда набрала 80 очков и оторвалась от ближайшего преследователя на 12 баллов. Таким образом, «лягушки» досрочно гарантировали себе победу в турнире и прописку в Примере на следующий сезон.

    Клуб вылетел во второй дивизион страны по итогам сезона-2015/16, в котором финишировал на последнем месте.

    Источник: Twitter

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    13.05.2017 21:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 13 мая 2017, 21:25

      В Сегунде судя по всему шикарный сезон нынче. 38ой тур идёт, а из 22 команд только Леванте сейчас не за что бороться, остальные за выход в Примеру и за сохранение прописки борются - все до единого. Очень плотно все в таблице!

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