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    «Шахтер» досрочно обеспечил себе звание чемпиона Украины

    «Шахтер», победив «Зарю» (3:2) в поединке шестого тура плей-офф УПЛ, досрочно обеспечил себе звание чемпиона Украины.

    На данный момент «горняки» имеют в активе 75 очков. У ближайшего преследователя «Динамо» 58 баллов и на одну игру в активе меньше. На третьем месте располагается команда из Луганска, набравшая 42 очка.

    Этот титул стал 10-м для «Шахтера» в истории. «Динамо» побеждало в чемпионате Украины 15 раз.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2017 19:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5451

      SPACE TRUCKIN 6 мая 2017, 20:24

      н-да...интриги нет 20 лет.... ШАХТЁР с Динамой лучшие....тоска смертная...в РФПЛ хоть какая-то конкуренция....можно вспомнить примеру и бундеслигу=но,сравнения неуместны,думаю...

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      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 6 мая 2017, 19:51

      Поздравляю с победой всех)

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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 6 мая 2017, 19:31

      Шахта,как всегда красавцы!

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 6 мая 2017, 19:30

      Эх Луческу. Мог бы сейчас праздновать с Шахтером

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > Decorhome 6 мая 2017, 21:23

      А так он что делает?Празднует, ему на Зенит срать))

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome > Munez89 10 мая 2017, 15:30

      Считаю что Зенит сам виноват

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