«Шахтер» досрочно обеспечил себе звание чемпиона Украины

«Шахтер», победив «Зарю» (3:2) в поединке шестого тура плей-офф УПЛ, досрочно обеспечил себе звание чемпиона Украины.

На данный момент «горняки» имеют в активе 75 очков. У ближайшего преследователя «Динамо» 58 баллов и на одну игру в активе меньше. На третьем месте располагается команда из Луганска, набравшая 42 очка.

Этот титул стал 10-м для «Шахтера» в истории. «Динамо» побеждало в чемпионате Украины 15 раз.