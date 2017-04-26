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  • АПЛ. Гол Эриксена принес «Тоттенхэму» гостевую победу над «Кристал Пэлас»

АПЛ. Гол Эриксена принес «Тоттенхэму» гостевую победу над «Кристал Пэлас»

26 апреля 2017, 23:54
2

В матче 28-го тура АПЛ «Тоттенхэм» в гостях одержал победу над «Кристал Пэлас» – 1:0. Автором единственного гола в противостоянии двух лондонских клубов стал Кристиан Эриксен.

Таким образом, «шпоры» расположились на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 74 очка. Отставание от лидирующего «Челси» составляет четыре балла. «Кристал Пэлас» занимает 12-ю строчку.

Чемпионат Англии. АПЛ. 28-й тур

Кристал Пэлас – Тоттенхэм – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Эриксен, 78.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас Тоттенхэм
Комментарии (2)
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Docentusa
1493241812
Повезло шпорам!
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iron_Savior
1493245597
Эриксен генище! Его бы вместо Алькантары
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