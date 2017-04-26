АПЛ. Гол Эриксена принес «Тоттенхэму» гостевую победу над «Кристал Пэлас»

В матче 28-го тура АПЛ «Тоттенхэм» в гостях одержал победу над «Кристал Пэлас» – 1:0. Автором единственного гола в противостоянии двух лондонских клубов стал Кристиан Эриксен.

Таким образом, «шпоры» расположились на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 74 очка. Отставание от лидирующего «Челси» составляет четыре балла. «Кристал Пэлас» занимает 12-ю строчку.

Чемпионат Англии. АПЛ. 28-й тур

Кристал Пэлас – Тоттенхэм – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Эриксен, 78.

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