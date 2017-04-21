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    «Аякс» впервые за 20 лет вышел в полуфинал еврокубка

    На стадии четвертьфинала Лиги Европы «Аякс» обыграл «Шальке» с общим счетом 4:3.

    Таким образом, амстердамский клуб сыграет на стадии 1/2 финала европейского клубного турнира впервые за 20 лет. В сезоне-1996/97 «Аякс» уступил в полуфинале Лиги чемпионов «Ювентусу» со счетом 2:6.

    Жеребьевка следующей стадии еврокубков состоится в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Opta

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    21.04.2017 01:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 21 апреля 2017, 10:57

      С такой игрой Аяксу трындец в полуфинале, да еще и без Вельтмана и Виргевера в следующем матче... А жаль. Но все равно - Wij zijn Ajax, wij zijn de beste!

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