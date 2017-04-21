«Аякс» впервые за 20 лет вышел в полуфинал еврокубка

На стадии четвертьфинала Лиги Европы «Аякс» обыграл «Шальке» с общим счетом 4:3.

Таким образом, амстердамский клуб сыграет на стадии 1/2 финала европейского клубного турнира впервые за 20 лет. В сезоне-1996/97 «Аякс» уступил в полуфинале Лиги чемпионов «Ювентусу» со счетом 2:6.

Жеребьевка следующей стадии еврокубков состоится в 14:00 по московскому времени.