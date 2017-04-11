Симеоне – кандидат на пост главного тренера сборной Аргентины

Ему придется совмещать. А это может не дать нужного результата в сборной. Если только сборную то все наверное только за будут(кроме болельщиков Атлетико конечно)))))
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне может возглавить сборную Аргентины. Как утверждает Ole, Аргентинская футбольная ассоциация в ближайшее время собирается предложить пост наставника национальной команды 46-летнему специалисту.
Также одним из претендентов на вакантное место является Хорхе Сампаоли, который на данный момент руководит «Севильей».
Напомним, что предыдущий главный тренер Аргентины Эдгардо Бауса сегодня покинул сборную.