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    Симеоне – кандидат на пост главного тренера сборной Аргентины

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне может возглавить сборную Аргентины. Как утверждает Ole, Аргентинская футбольная ассоциация в ближайшее время собирается предложить пост наставника национальной команды 46-летнему специалисту.

    Также одним из претендентов на вакантное место является Хорхе Сампаоли, который на данный момент руководит «Севильей».

    Напомним, что предыдущий главный тренер Аргентины Эдгардо Бауса сегодня покинул сборную.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.04.2017 08:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 11 апреля 2017, 10:25

      Ему придется совмещать. А это может не дать нужного результата в сборной. Если только сборную то все наверное только за будут(кроме болельщиков Атлетико конечно)))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 11 апреля 2017, 10:16

      Интересно будет посмотреть)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      T 72 11 апреля 2017, 10:14

      Почему бы и нет

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 11 апреля 2017, 09:33

      Симеоне давал интервью пару недель назад, где сказал, что это интересно, но до такого уровня он сам ещё не дорос. На кульминации сезона точно не уйдёт, если летом...
      Хотя, если будет позволено совмещение с клубом на какое-то время, то вариант.

      -1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 11 апреля 2017, 08:43

      Было бы не плохо. Все равно в Атлетико он уже себя исчерпал

      0
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 11 апреля 2017, 08:16

      Он вроде в Интер собирался

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