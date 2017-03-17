Впервые за 14 лет «Аякс» вышел в четвертьфинал еврокубков

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Аякс» оказался сильнее «Копенгагена» на своем поле. Счет этого матча – 2:0. В первой игре сильнее был «Копенгаген» – 2:1. По сумме двух встреч голландцы вышли в четвертьфинал турнира.

Стоит отметить, что «Аякс» сделал это впервые за последние 14 лет. Предыдущий раз амстердамцы достигали такого успеха в сезоне-2002/03, где по сумме двух игр уступили в Лиге чемпионов «Милану» (0:0, 2:3).