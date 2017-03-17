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    Впервые за 14 лет «Аякс» вышел в четвертьфинал еврокубков

    В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Аякс» оказался сильнее «Копенгагена» на своем поле. Счет этого матча – 2:0. В первой игре сильнее был «Копенгаген» – 2:1. По сумме двух встреч голландцы вышли в четвертьфинал турнира.

    Стоит отметить, что «Аякс» сделал это впервые за последние 14 лет. Предыдущий раз амстердамцы достигали такого успеха в сезоне-2002/03, где по сумме двух игр уступили в Лиге чемпионов «Милану» (0:0, 2:3).

    Источник: Twitter

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    17.03.2017 08:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25

      Muzaved 17 марта 2017, 10:43

      Молодцы голандцы! Действительно давно не было достойных игр среди всех голандских команд... Вылетали глупо и не самым сильным командам.
      В общем удачи...Хотя будет тяжело

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