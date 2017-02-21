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    Безбородов рассудит матч АПОЭЛ – «Атлетик»

    Российская бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым будет работать на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы АПОЭЛ«Атлетик».

    Ассистентами Безбородова станут Максим Гаврилин и Валерий Данченко. Дополнительные ассистенты рефери – Алексей Еськов и Кирилл Левников. Четвертый рефери – Андрей Веретешкин.

    Напомним, что первом матче «Атлетик» дома обыграл АПОЭЛ со счетом 3:2. Ответная встреча пройдет 23 февраля и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    21.02.2017 18:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 февраля 2017, 20:59

      Итересно,как именно накосячит? Последние лет двадцать как вижу неплохо судящего арбитра,то обязательно после 3-4 отлично отработанных игр на пятой так насудит что застрелить его хочется.Потом опять 3-4 и снова косяк.Это лучшие!

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      Рейтинг: +208

      Kurp 21 февраля 2017, 18:20

      Безбородова надо ставить на игры с участием Спартака, тогда будет польза, а так он нулевый и предвязятый.

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