Безбородов рассудит матч АПОЭЛ – «Атлетик»

Российская бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым будет работать на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы АПОЭЛ – «Атлетик».

Ассистентами Безбородова станут Максим Гаврилин и Валерий Данченко. Дополнительные ассистенты рефери – Алексей Еськов и Кирилл Левников. Четвертый рефери – Андрей Веретешкин.

Напомним, что первом матче «Атлетик» дома обыграл АПОЭЛ со счетом 3:2. Ответная встреча пройдет 23 февраля и начнется в 21:00 по московскому времени.