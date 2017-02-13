Бубнов: «Зениту», «Краснодару» и «Ростову» предстоит сыграть с командами на ходу»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от старта российских команд в плей-офф Лиги Европы. Напомним, «Ростову» будет противостоять «Спарта», «Зенит» встретится с «Андерлехтом», а «Краснодар» примет у себя «Фенербахче».

@В первых матчах Лиги Европы мы увидим, как наши клубы готовы к ним. Например, я мало видел товарищеских матчей «Ростова» и «Краснодара». Официальные игры сразу дадут нам ответы на все вопросы о готовности наших команд. Не стоит забывать, что «Зениту», «Ростову» и «Краснодару» придется играть с командами, которые сейчас находятся на ходу. Всем трем российским клубам будет очень непросто», – заявил Бубнов.

Встречи состоятся 16 февраля и начнутся в 23:05 по московскому времени.