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  • Бубнов: «Зениту», «Краснодару» и «Ростову» предстоит сыграть с командами на ходу»

Бубнов: «Зениту», «Краснодару» и «Ростову» предстоит сыграть с командами на ходу»

13 февраля 2017, 23:26
18

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от старта российских команд в плей-офф Лиги Европы. Напомним, «Ростову» будет противостоять «Спарта», «Зенит» встретится с «Андерлехтом», а «Краснодар» примет у себя «Фенербахче».

@В первых матчах Лиги Европы мы увидим, как наши клубы готовы к ним. Например, я мало видел товарищеских матчей «Ростова» и «Краснодара». Официальные игры сразу дадут нам ответы на все вопросы о готовности наших команд. Не стоит забывать, что «Зениту», «Ростову» и «Краснодару» придется играть с командами, которые сейчас находятся на ходу. Всем трем российским клубам будет очень непросто», – заявил Бубнов.

Встречи состоятся 16 февраля и начнутся в 23:05 по московскому времени.

Источник: Спорт FM
Лига Европы Зенит Ростов Краснодар Бубнов Александр
Комментарии (18)
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h3LL1k
1487018146
всё проходимо верю во все команды наши и надеюсь кто то из них возьмёт этот трофей удачи ребят!!!
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zico2205
1487018315
Что значит- все на ходу ???? Или он уже заранее оправдывает поражения ??? Андерлехт в последнее время очень слабо выглядит...Откуда Буба ему ход дал ???Турки тоже сдали под конец.... А вот Спарта очень сильна...И Ростову достался самый сильный соперник...Но Бикеичу не привыкать...Надеюсь снова на его гений и бойцовские качества игроков Ростова...А главное- УДАЧИ !!!!
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Бардюр
1487019002
Ростов-Спарта в 21.00.
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XaXatyn
1487020056
Все три клуба должны проходить дальше .
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den161
1487048330
Какой нах на ходу, бубнов але!!! Спарта так же на ходу как и ростов. В этом году первые официальные игры проведут между собой
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Pirboy
1487056017
Всем удачи друзья!!!!!!
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MURAD F. A.
1487090667
просто надо играть с полной отдачей. удачи
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paracetamol
1487110478
Жду, когда Бу-бу заткнется. Да, видно, никогда не дождусь!
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ЖОРРО
1487183741
Нам всегда по весне непросто играть в еврокубках....)))
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