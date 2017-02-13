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    Бубнов: «Зениту», «Краснодару» и «Ростову» предстоит сыграть с командами на ходу»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от старта российских команд в плей-офф Лиги Европы. Напомним, «Ростову» будет противостоять «Спарта», «Зенит» встретится с «Андерлехтом», а «Краснодар» примет у себя «Фенербахче».

    @В первых матчах Лиги Европы мы увидим, как наши клубы готовы к ним. Например, я мало видел товарищеских матчей «Ростова» и «Краснодара». Официальные игры сразу дадут нам ответы на все вопросы о готовности наших команд. Не стоит забывать, что «Зениту», «Ростову» и «Краснодару» придется играть с командами, которые сейчас находятся на ходу. Всем трем российским клубам будет очень непросто», – заявил Бубнов.

    Встречи состоятся 16 февраля и начнутся в 23:05 по московскому времени.

    Источник: Спорт FM

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    13.02.2017 23:26
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 февраля 2017, 21:35

      Нам всегда по весне непросто играть в еврокубках....)))

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 15 февраля 2017, 01:14

      Жду, когда Бу-бу заткнется. Да, видно, никогда не дождусь!

      2
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 14 февраля 2017, 19:44

      просто надо играть с полной отдачей. удачи

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +116

      Pirboy 14 февраля 2017, 10:06

      Всем удачи друзья!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +2336

      den161 14 февраля 2017, 07:58

      Какой нах на ходу, бубнов але!!! Спарта так же на ходу как и ростов. В этом году первые официальные игры проведут между собой

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 14 февраля 2017, 00:07

      Все три клуба должны проходить дальше .

      3
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      Рейтинг: +365

      Бардюр 13 февраля 2017, 23:50

      Ростов-Спарта в 21.00.

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 13 февраля 2017, 23:38

      Что значит- все на ходу ???? Или он уже заранее оправдывает поражения ??? Андерлехт в последнее время очень слабо выглядит...Откуда Буба ему ход дал ???Турки тоже сдали под конец.... А вот Спарта очень сильна...И Ростову достался самый сильный соперник...Но Бикеичу не привыкать...Надеюсь снова на его гений и бойцовские качества игроков Ростова...А главное- УДАЧИ !!!!

      2
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 13 февраля 2017, 23:35

      всё проходимо верю во все команды наши и надеюсь кто то из них возьмёт этот трофей удачи ребят!!!

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