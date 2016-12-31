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    Видаль: «Бавария» обязана выигрывать все турниры»

    Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль выразил мнение, что состав и тренерский штаб команды позволяют ей бороться за победу во всех турнирах. По словам чилийца, в наступающем году мюнхенцы постараются завоевать все возможные трофеи.

    «Бавария» обязана выигрывать все. Именно для этого в ней собраны такие футболисты. Мне кажется, что 2017 год станет нашим годом. У нас прекрасный тренерский штаб и фантастические игроки, желающие только одного – завоевывать трофеи. Так что, мы приложим усилия для победы во всех турнирах», – сказал Видаль.

    Источник: Бундеслига

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    31.12.2016 06:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 31 декабря 2016, 12:55

      Ежели Боруссия позволит

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