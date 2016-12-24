«Кристал Пэлас» объявил о назначении Эллардайса на пост главного тренера

«Кристал Пэлас» подписал контракт с экс-тренером сборной Англии Сэмом Эллардайсом. Соглашение рассчитано на 2,5 года.

Таким образом, 62-летний специалист установил рекорд по количество клубов английской Премьер-лиги в карьере среди тренеров: «Пэлас» стал шестым после «Сандерленда», «Вест Хэма», «Блэкберна», «Ньюкасла» и «Болтона». Дебют Эллардайса в новой должности состоится 26 декабря во встрече 18 тура АПЛ против «Уотфорда».