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    «Бавария» пообещала «Ингольштадту» сосиски и пиво за победу над «РБ Лейпцигом»

    Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что мюнхенский клуб хочет поощрить футболистов «Ингольштадта» пивом и сосисками за победу над «РБ Лейпцигом» в матче 14-го тура Бундеслиги (1:0).

    «Ингольштадт» поддерживает нас на расстоянии. Теперь они могут получить от нас тележку с сосисками и пивом. Грех жаловаться, когда имеешь таких соседей», – сказал Румменигге.

    Отметим, что в рамках 14-го тура «Бавария» разгромила «Вольфсбург» (5:0) и вернулась на первое место в турнирной таблице, обойдя «РБ Лейпциг» по дополнительным показателям.

    Источник: Goal.com

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    11.12.2016 17:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +27

      VSEzaSPARTAK 12 декабря 2016, 09:18

      Да уж!

      0
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      Рейтинг: +47

      TYSON95 11 декабря 2016, 23:59

      нормальный взгрев

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +193

      Борис23 11 декабря 2016, 17:41

      Теперь Спартаку надо попробовать за победу над Зенитом ящик водки предлагать другим клубам и чемпионство гарантировано!

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Борис23 11 декабря 2016, 18:15

      ящик водки и дорожку кокса каждому футболисту!!!!

      -2
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      Рейтинг: +38

      I'm > Павел Буре 11 декабря 2016, 23:06

      боюсь, что от кокса сам Кокорин не откажется))) пусть ему предложат и Зенит рвать всех будет))

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