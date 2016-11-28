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Рахимов: «Каррера привнес в «Спартак» прагматизм»

28 ноября 2016, 06:17
4

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов уверен, что с приходом в столичный «Спартак» итальянского специалиста Массимо Карреры, красно-белые заметно прибавили в организации игры.

«С Массимо Каррерой у «Спартака» добавился прагматизм. Обратите внимание, как они стали играть в обороне – футболисты быстро возвращаются назад и очень компактно играют в защите. Сразу после забитого гола и до самого конца матча можно было увидеть у «Спартака» насыщенную, вязкую оборону. Если вспоминать второй тайм, то они всего 2–3 раза дошли до наших ворот. Этот прагматизм – что-то совершенно новое для красно-белых. Игра «Спартака» стала более сбалансированной. Считаю, что москвичи по праву находятся на первом месте в турнирной таблице, потому что показывают стабильную игру.

Я уже отметил компоненты, в которых они добавили. У команды есть качество и много сильных игроков. Посмотрите: Попов, Мельгарехо, Промес, Ромуло, Фернандо, Глушаков и Зобнин. Также в обороне неплохие футболисты. Поэтому меня их результаты не удивляют. И то, что они добавили в плане организации более компактной игры, – все это в совокупности и дает результат», – считает Рахимов.

Матч 15-го тура российской Премьер-лиги «Терек» – «Спартак» закончился со счетом 0:1.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Рахимов Рашид Каррера Массимо
Комментарии (4)
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a_who
1480304362
Разве не важнее всего результат !?
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dimsok
1480314037
Сейчас главное результат, а 2-0, 3-0, 4-1 и т.д. обязательно придут.
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VVM1964
1480316253
ЛУЧШЕ ПРАГМАТИЗМ , ЧЕМ " РЕВМАТИЗМ " НА ПОЛЕ .
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RedGreenHooligan
1480316968
Сейчас рано говорить о "Спартаке Карерры" он не работал с командой в межсезонье, не закладывал физику, ни чего не делал, а пришел когда команда вкатывалась в сезон и подобрал то, что ему досталось от Аленичева, а именно хорошо физически готовая команда! он лишь раскрепостил игроков и начал их палкой гонять, чтоб они не расслаблялись! Сейчас Спартак делает то, что не удавалось ему в прошлые годы - он набирает очки с аутсайдерами и хорошо играет с лидерами, а не так как было раньше, что могли спокойно хлопнуть условный Зенит и проиграть условной Томи...... а о "Спартаке Карерры" можно будет говорить после зимнего перерыва, когда он будет готовить ее на сборах... и в играх после перерыва, когда команды стоящие на вылет будут рвать и метать всех и вся, чтоб добыть драгоценные очки, будут играть каждый матч, как последний бой... вот только тогда будет видно, что Каррера представляет из себя, как тренер...
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