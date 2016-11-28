Рахимов: «Каррера привнес в «Спартак» прагматизм»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов уверен, что с приходом в столичный «Спартак» итальянского специалиста Массимо Карреры, красно-белые заметно прибавили в организации игры.

«С Массимо Каррерой у «Спартака» добавился прагматизм. Обратите внимание, как они стали играть в обороне – футболисты быстро возвращаются назад и очень компактно играют в защите. Сразу после забитого гола и до самого конца матча можно было увидеть у «Спартака» насыщенную, вязкую оборону. Если вспоминать второй тайм, то они всего 2–3 раза дошли до наших ворот. Этот прагматизм – что-то совершенно новое для красно-белых. Игра «Спартака» стала более сбалансированной. Считаю, что москвичи по праву находятся на первом месте в турнирной таблице, потому что показывают стабильную игру.

Я уже отметил компоненты, в которых они добавили. У команды есть качество и много сильных игроков. Посмотрите: Попов, Мельгарехо, Промес, Ромуло, Фернандо, Глушаков и Зобнин. Также в обороне неплохие футболисты. Поэтому меня их результаты не удивляют. И то, что они добавили в плане организации более компактной игры, – все это в совокупности и дает результат», – считает Рахимов.

Матч 15-го тура российской Премьер-лиги «Терек» – «Спартак» закончился со счетом 0:1.