Серия А. «Ювентус» проиграл «Дженоа» и другие результаты

«Ювентус» в матче 14-го тура Серии А проиграл «Дженоа» на выезде. Поединок завершился со счетом 3:1. Хозяева забили три мяча еще в первом тайме, дублем отличился Джованни Симеоне. Гол престижа на счету Миралема Пьянича.

Чемпионат Италии. Серия А. 14-й тур

Дженоа – Ювентус – 3:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Симеоне, 3; 2:0 – Симеоне, 13; 3:0 – Сандро, 29 (в свои ворота); 3:1 – Пьянич, 82.

Кротоне – Сампдория – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Фальчинелли, 43; 1:1 – Фернандеш, 72.

Болонья – Аталанта – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Мазиелло, 15; 0:2 – Куртич, 68.

Кальяри – Удинезе – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Фариас, 35 (с пенальти); 1:1 – Фофана, 51; 2:1 – Сау, 58.

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