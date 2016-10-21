«Краснодар», ЦСКА, «Спартак» и «Рубин» открыли новые стадионы в еврокубках поражениями с одинаковым счетом

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» на своем поле потерпел минимальное поражение от «Шальке-04» – 0:1. Отметим, что данный матч стал для краснодарского клуба первым в еврокубках на новом стадионе.

Таким образом, «быки» присоединились к «Рубину», «Спартаку» и ЦСКА, которые с аналогичным счетом проиграли стартовые матчи в еврокубках на своих новых аренах. Напомним, казанский клуб уступил «Ливерпулю», красно-белые проиграли АЕКу, а армейцы не совладали с «Тоттенхэмом».