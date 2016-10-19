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    Руни: «Уверен, у меня еще будет шанс»

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассчитывает получать больше игровой практики, хотя у главного тренера команды Жозе Моуринью на это свой взгляд.

    «Я бы хотел играть в каждом матче, но у тренера есть свой взгляд на это. И я должен уважать его решение. Я всегда готов помочь, когда понадоблюсь команде. Уверен, я еще долго смогу играть в футбол.

    Сейчас для меня наступил новый период, новый вызов. Уверен, у меня еще будет шанс. Мы должны бороться за титул в этом сезоне. Через несколько недель будем играть так, как хочет Моуринью, как он это видит», – приводит слова Руни AFP.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Фенербахче» состоится в четверг, 20 октября, в 22:05 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2016 10:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2

      GladiaGOL 21 октября 2016, 09:38

      Никогда не сдавайся Уэйн, Бери больше кидай дальше.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -3

      acergu 19 октября 2016, 17:56

      Верим, Шрэк!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 19 октября 2016, 11:18

      ну судя по матчу с Ливерпулем, оборона более-менее построена, теперь атаку подтягивать нужно

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