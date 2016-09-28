Ван Перси: «Я открыт для любых предложений»

Нападающий «Фенербахче» Робин ван Перси заявил, что готов рассматривать трансферные предложения.

«В последнее время я постоянно переезжал с места на место, мне это по душе. Футбол научил меня, что планировать карьеру на годы вперед невозможно. Все меняется – это нужно принять. Так я и буду к этому относиться на завершающем этапе карьеры.

Я открыт для любых предложений. Я играл вне Голландии 13 лет и чувствовал себя хорошо везде: в Англии, в Турции – повсюду», – сказал ван Перси.