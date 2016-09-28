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Ван Перси: «Я открыт для любых предложений»

28 сентября 2016, 23:00
4

Нападающий «Фенербахче» Робин ван Перси заявил, что готов рассматривать трансферные предложения.

«В последнее время я постоянно переезжал с места на место, мне это по душе. Футбол научил меня, что планировать карьеру на годы вперед невозможно. Все меняется – это нужно принять. Так я и буду к этому относиться на завершающем этапе карьеры.

Я открыт для любых предложений. Я играл вне Голландии 13 лет и чувствовал себя хорошо везде: в Англии, в Турции – повсюду», – сказал ван Перси.

Источник: ФК «Фейеноорд»
Турция. Суперлига Фенербахче ван Перси Робин
Комментарии (4)
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+50/-50
1475096134
Для любых? Значит сегодня бабы позвонят, и пригласят.
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de bruyne
1475096144
Только анри из арсенала ушел нужен был доконца остальные все сдохли
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1475097779
Ваня, давай к нам в... да, все равно в какой клуб. Выучишь русский мат и еще пяток слов, гражданство получишь (Мутко постарается, пробьет... в виде исключения) и на ЧМ без отборочных и нервотрепки. Ной расскажет кто где стоит на поле, Смола с женой познакомит, Мама будет передачки подносить, Коко бутсы чистить.
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Фан666
1475098714
Заканчивается карьера, а ведь совсем недавно на чемпионате мира зажигал, одним из лучших был.
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