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    Совет профессиональных судей Англии отрицает давление на арбитров

    Совет профессиональных судей Англии выступил с заявлением относительно высказывания бывшего арбитра Марка Хэлси. Напомним, по словам Хэсли, организация оказывает давление на рефери.

    «Судьи направляют свои отчеты о матчах, включая и спорные эпизоды, непосредственно в ФА. Арбитры сами следят за тем, чтобы их рапорты полностью и корректно описывали эпизоды игры. Мы не оказываем давления с целью внести какие-то моменты в отчет или исключить их», – сказано в заявлении Совета профессиональных судей.

    Источник: Mirror.co.uk

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    03.09.2016 21:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 3 сентября 2016, 23:55

      СПСА продажная, козел ты!

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