Бывший судья АПЛ: «Мне приказывали говорить, что я не видел эпизод матча»

ПРИМЕРНО БЫЛО ТАК-Он говорит_Я видел удар ногой.
PGMOL (Совет профессиональных судей)-Нет,мы посмотрели,удара не было.Так что лучше скажи,что не видел и не позорься.
Бывший английский рефери Марк Хэлси признался, что представители судейской организации Англии вынуждали его лгать относительно эпизодов матчей.
«Я был в такой ситуации, когда я видел эпизод, но мне было сказано, что я должен говорить, что я не видел.
Справедливости ради нужно заметить, что указания исходили не от ФА, а от PGMOL», – написал Хэлси в Twitter во время дискуссии о дисквалификации Серхио Агуэро.
PGMOL (Совет профессиональных судей) – это организация, которая отслеживает судейство во всех матчах в Англии.
Хэлси обсуживал игры АПЛ с 1999 года по 2013.