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    Бывший судья АПЛ: «Мне приказывали говорить, что я не видел эпизод матча»

    Бывший английский рефери Марк Хэлси признался, что представители судейской организации Англии вынуждали его лгать относительно эпизодов матчей.

    «Я был в такой ситуации, когда я видел эпизод, но мне было сказано, что я должен говорить, что я не видел.

    Справедливости ради нужно заметить, что указания исходили не от ФА, а от PGMOL», – написал Хэлси в Twitter во время дискуссии о дисквалификации Серхио Агуэро.

    PGMOL (Совет профессиональных судей) – это организация, которая отслеживает судейство во всех матчах в Англии.

    Хэлси обсуживал игры АПЛ с 1999 года по 2013.

    Источник: ESPN

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    03.09.2016 19:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 3 сентября 2016, 23:22

      ПРИМЕРНО БЫЛО ТАК-Он говорит_Я видел удар ногой.
      PGMOL (Совет профессиональных судей)-Нет,мы посмотрели,удара не было.Так что лучше скажи,что не видел и не позорься.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 3 сентября 2016, 20:03

      Ага, и у них, как у нас.

      -1
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      Рейтинг: +1289

      каа > Aztec58 3 сентября 2016, 20:11

      Везде так... просто где то организация на высшем уровне...а где то бардак...а то и бардель

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