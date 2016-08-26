В первом матче группового раунда Лиги Европы «Краснодару» предстоит выезд в Зальцбург, «Зенит» отправится в Тель-Авив

Стал известен календарь группового раунда Лиги Европы. «Краснодар», попавший в квартет I, проведет свой первый поединок 15 сентября на выезде с «Зальцбургом». Другой российский клуб – «Зенит» – аналогично начнет свой путь в турнире гостевым матчем. Подопечным Мирчи Луческу, также 15 числа, предстоит сыграть в Тель-Авиве с местным «Маккаби».
Расписание игр «Краснодара»:
1-й тур, 15 сентября
«Зальцбург» – «Краснодар»
2-й тур, 29 сентября
«Краснодар» – «Ницца»
3-й тур, 20 октября
«Краснодар» – «Шальке»
4-й тур, 3 ноября
«Шальке» – «Краснодар»
5-й тур, 24 ноября
«Краснодар» – «Зальцбург»
6-й тур, 8 декабря
«Ницца» – «Краснодар»
Расписание встреч «Зенита»:
1-й тур, 15 сентября
«Маккаби» – «Зенит»
2-й тур, 29 сентября
«Зенит» – АЗ
3-й тур, 20 октября
«Дандолк» – «Зенит»
4-й тур, 3 ноября
«Зенит» – «Дандолк»
5-й тур, 24 ноября
«Зенит» – «Маккаби»
6-й тур, 8 декабря
АЗ – «Зенит»