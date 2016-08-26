В первом матче группового раунда Лиги Европы «Краснодару» предстоит выезд в Зальцбург, «Зенит» отправится в Тель-Авив

Стал известен календарь группового раунда Лиги Европы. «Краснодар», попавший в квартет I, проведет свой первый поединок 15 сентября на выезде с «Зальцбургом». Другой российский клуб – «Зенит» – аналогично начнет свой путь в турнире гостевым матчем. Подопечным Мирчи Луческу, также 15 числа, предстоит сыграть в Тель-Авиве с местным «Маккаби».

Расписание игр «Краснодара»:

1-й тур, 15 сентября

«Зальцбург» – «Краснодар»

2-й тур, 29 сентября

«Краснодар» – «Ницца»

3-й тур, 20 октября

«Краснодар» – «Шальке»

4-й тур, 3 ноября

«Шальке» – «Краснодар»

5-й тур, 24 ноября

«Краснодар» – «Зальцбург»

6-й тур, 8 декабря

«Ницца» – «Краснодар»

Расписание встреч «Зенита»:

1-й тур, 15 сентября

«Маккаби» – «Зенит»

2-й тур, 29 сентября

«Зенит» – АЗ

3-й тур, 20 октября

«Дандолк» – «Зенит»

4-й тур, 3 ноября

«Зенит» – «Дандолк»

5-й тур, 24 ноября

«Зенит» – «Маккаби»

6-й тур, 8 декабря

АЗ – «Зенит»