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    Гвардиола: «Ихеначо – настоящий форвард»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола доволен тем, что форвард Келечи Ихеначо подписал с командой новый контракт, рассчитанный до 2020 года. По словам испанского специалиста, это очень перспективный игрок.

    «Келечи – настоящий форвард. Я слышал об этом футболисте и раньше, но как только приехал в Манчестер и увидел его игру – остался под огромным впечатлением. Мне нравится отношение этого человека к футболу, его уровень игры, так что, надеемся, что нам удастся помочь ему достичь высочайшего уровня и полностью раскрыть свой потенциал», – заявил он.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    19.08.2016 06:37
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