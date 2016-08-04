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    Йиранек: «Спартак» выиграет и пройдет дальше»

    Бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек оценил перспективы столичного клуба на выход в следующий этап Лиги Европы.

    «Спартак» выиграет и пройдет дальше. Но сделать это будет крайне непросто. Если вдруг АЕК забьет перым, отыграться будет нелегко. При таком раскладе киприоты просто окопаются в своей штрафной площади, станут обороняться всей командой. Но будем надеяться на лучший исход», – сказал Йиранек.

    Напомним, что в четверг, 4 августа, московский клуб встретится в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с АЕКом.

    Источник: Известия

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    04.08.2016 07:30
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