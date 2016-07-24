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    «Боруссия» Д завершила свою трансферную кампанию

    Директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке сообщил об окончании летней трансферной кампании клуба.

    «До конца этого трансферного окна новых покупок не будет. У нас и так слишком много футболистов сейчас. Мы ничего не будем делать, что подставит под угрозу финансовое положение клуба», – заявил Ватцке.

    Отметим, этим летом «Боруссия» подписала Марка Бартру, Себастьяна Роде, Марио Гетце, Андре Шюррле, Усмана Дембеле, Эмре Мора, Микеля Мерино и Рафаэла Геррейру.

    Источник: Bild

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    24.07.2016 18:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +265

      Dos_Santos 24 июля 2016, 21:55

      Вот это я понимаю трансферная кампания!

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