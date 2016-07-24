«Боруссия» Д завершила свою трансферную кампанию

Директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке сообщил об окончании летней трансферной кампании клуба.

«До конца этого трансферного окна новых покупок не будет. У нас и так слишком много футболистов сейчас. Мы ничего не будем делать, что подставит под угрозу финансовое положение клуба», – заявил Ватцке.

Отметим, этим летом «Боруссия» подписала Марка Бартру, Себастьяна Роде, Марио Гетце, Андре Шюррле, Усмана Дембеле, Эмре Мора, Микеля Мерино и Рафаэла Геррейру.