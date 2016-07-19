Черчесов и Бердыев посетят заседание технического комитета РФС

Станислав Черчесов и Курбан Бердыев посетят заседание технического комитета РФС. Напомним, что Черчесов является основным кандидатом на пост главного тренера сборной России.

«На технический комитет пригласили многих специалистов, но, к сожалению, не все смогут приехать из-за того, что в клубах продолжается предсезонная подготовка. Точно не приедут Сергей Павлов (тренер тульского «Арсенала»), Игорь Черевченко (тренер московского «Локомотива») и Рашид Рахимов (тренер грозненского «Терека»). Обещали посетить заседание Курбан Бердыев, Гаджи Гаджиев («Амкар»), Олег Кононов («Краснодар»), а также Станислав Черчесов.

Не могу сказать, будет ли Леонид Слуцкий, но мы его очень ждем, чтобы он как бывший тренер национальной команды обсудил с нами итоги выступления сборной на чемпионате Европы. Но ЦСКА ссылается на то, что команда готовится к Суперкубку. Хотя специально заседание назначено на такое время, когда у команд нет тренировок и теоретических занятий», – рассказал первый вице-президент РФС Никита Симонян.

Заседание технического комитета РФС состоится 21 июля в 15:00 по московскому времени в Доме футбола на Таганке.