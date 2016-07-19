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Черчесов и Бердыев посетят заседание технического комитета РФС

19 июля 2016, 12:53
3

Станислав Черчесов и Курбан Бердыев посетят заседание технического комитета РФС. Напомним, что Черчесов является основным кандидатом на пост главного тренера сборной России.

«На технический комитет пригласили многих специалистов, но, к сожалению, не все смогут приехать из-за того, что в клубах продолжается предсезонная подготовка. Точно не приедут Сергей Павлов (тренер тульского «Арсенала»), Игорь Черевченко (тренер московского «Локомотива») и Рашид Рахимов (тренер грозненского «Терека»). Обещали посетить заседание Курбан Бердыев, Гаджи Гаджиев («Амкар»), Олег Кононов («Краснодар»), а также Станислав Черчесов.

Не могу сказать, будет ли Леонид Слуцкий, но мы его очень ждем, чтобы он как бывший тренер национальной команды обсудил с нами итоги выступления сборной на чемпионате Европы. Но ЦСКА ссылается на то, что команда готовится к Суперкубку. Хотя специально заседание назначено на такое время, когда у команд нет тренировок и теоретических занятий», – рассказал первый вице-президент РФС Никита Симонян.

Заседание технического комитета РФС состоится 21 июля в 15:00 по московскому времени в Доме футбола на Таганке.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Бердыев Курбан Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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Клим Чугункин.
1468925051
Пельмень Сруцкер не приедет,ему стыдно за своё физручество.
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yorgenbarenz
1468933608
Начинается неуклюжая операция по проталкиванию другого вратаря на должность тренера сборной. Ничего не выиграл в России с клубами,переругался в Динамо. А Курбан Бекиевич нужен им,чтобы показать в репортаже короткий коммент,что он одобряет кандидатуру.
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vladimir-7
1468936612
РФС приглашает не команды на заседание ТК РФС, а главного тренера ЦСКА у которого много работы по подготовке команды к игре на Супер Кубок РФ 23 июля 2016 г. По итогам выступления сборной уже всё обсудили.
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