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    Агент: «Зенит» не делал предложение Браими»

    Агент Давид Ласарасина, который представляет интересы полузащитника «Порту» и сборной Алжира Ясина Браими, опроверг слухи относительно переговоров с «Зенитом». При этом, он отметил, что такой трансфер возможен.

    «Зенит» не делал предложение Браими по поводу трансфера. Это может произойти, но на данный момент никакой конкретики нет», – сказал Ласарасина.

    Сегодня португальская газета A Bola cooбщила, что «Зенит» близок к приобретению Браими за 35 миллионов евро. Действующий контракт 26-летнего полузащитника с «Порту» истекает летом 2019 года. Он перешел в «Порту» из испанской «Гранады» летом 2014 года. В минувшем сезоне чемпионата Португалии полузащитник провел 33 матча, отметившись семью голами.

    Источник: ТАСС

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    04.07.2016 14:16
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