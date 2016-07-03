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    Форвард «Санфречче Хиросимы» перейдет в «Арсенал»

    «Арсенал» объявил о достижении договоренности с «Санфречче Хиросимой» о переходе 21-летнего форварда Такумы Асано. Официально трансфер состоится по окончании юридических процедур и прохождения игроком медосмотра.

    «Такума – молодой талантливый нападающий с прицелом на будущее. Он продемонстрировал яркую игру в Японии в начале своей карьеры, и мы надеемся, что его прогресс продолжится в ближайшие годы», – прокомментировал будущий переход наставник лондонцев Арсен Венгер.

    По информации, полученной ранее, «канониры» отправят Асано набираться опыта в аренду в один из европейских клубов.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    03.07.2016 14:45
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