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    «Манчестер Сити» не устраивают высокие запросы Обамеянга

    Переход нападающего «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга в «Манчестер Сити» может оказаться сорванным из-за завышенных требований самого футболиста. Клубы уже смогли договориться между собой, но английской стороне не удается согласовать личный контракт с футболистом.

    Обамейянг хочет получать в Англии 12 миллионов евро в год. Кроме того, агент футболиста рассчитывает получить 10 миллионов евро в качестве бонуса за проведение переговоров. Оба условия крайне не устраивают представителей «Манчестер Сити».

    В прошедшем сезоне Обамеянг провел в Бундеслиге 31 матч, в которых отметился 25 забитыми голами и пятью результативными передачами.

    Источник: Twitter

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    22.06.2016 14:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 27 июня 2016, 20:59

      А 10 млн. рублей в год, - мало ?

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 22 июня 2016, 14:52

      Так помимо этого еще ж и подъемные скорее всего будут.

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      Рейтинг: +624

      juvseriy > Kulimen 22 июня 2016, 15:12

      10 млн это и есть подъемные вроде. Народ вообще оборзевший, за то что клуб тебя берет чтобы платить сумасшедшую зарплату еще и за это деньги брать! Хотя если есть мешки с деньгами готовые платить почему нет)

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 22 июня 2016, 14:32

      Нихххх себе чёрные губенки то аж до пяток упали

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