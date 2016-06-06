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    Помимо Варди «Арсенал» намерен купить у «Лестера» Мареза

    «Арсенал» продолжает вести активную работу на трансферном рынке. На этот раз в сферу интересов лондонского клуба попал полузащитник «Лестер Сити» Рияд Марез, который был признан лучшим игроком прошедшего сезона АПЛ.

    Отмечается, что руководство «канониров» в ближайшее время намерено начать переговоры о трансфере 25-летнего алжирца. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро.

    Напомним, ранее сообщалось, что «Арсенал» близок к приобретению нападающего «Лестера» Джейми Варди.

    Источник: The Sun

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    06.06.2016 07:24
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +264

      McDuff 6 июня 2016, 17:00

      а еще Канте
      и будет АРСестр

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      wattman 6 июня 2016, 11:59

      Бедный Лестер ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      burbon2002 6 июня 2016, 11:03

      davaj Vardi!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      Заря 6 июня 2016, 10:24

      И снова станет четвёртым

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1049

      mig28 6 июня 2016, 09:55

      Не можешь выиграть сам, купи тех, кто выигрывал..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 6 июня 2016, 09:28

      Ого, Арсен скупает весь чемпионский состав. Совпадение? Не думаю.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 6 июня 2016, 08:59

      Раньери им надо переманивать, а не звезд однодневок

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +421

      LMI 6 июня 2016, 08:39

      Глупости это - тут и с Варди облом может случиться в последний момент. Так что нам лучше все же искать на стороне усиление

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 6 июня 2016, 08:38

      Хоть весь Лестер пусть скупит Арсенал , АПЛ им все ровно тяжело будет взять !

      0
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      Рейтинг: +364

      Simbirsk 6 июня 2016, 08:29

      Вряд ли руководство Лестера всех своих игроков распродадут перед ЛЧ. Как минимум, если только за дорого, чтоб за одного проданного игрока приобрести двоих

      0
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