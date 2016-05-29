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  • «Зенит», «Интер», «МЮ» и еще 13 команд вышли в групповой этап Лиги Европы

«Зенит», «Интер», «МЮ» и еще 13 команд вышли в групповой этап Лиги Европы

29 мая 2016, 19:22
14

После завершения финала Кубка Швейцарии, в котором «Цюрих» обыграл «Лугано» (1:0), стали известны 16 команд, которые получили путевки в групповой этап Лиги Европы сезона-2016/17.

Летом квалификационные раунды турнира пропустят «Атлетик», «Сельта» (Испания), «Манчестер Юнайтед», «Саутгемптон» (Англия), «Шальке», «Майнц» (Германия), «Интер», «Фиорентина» (Италия), «Брага» (Португалия), «Ницца» (Франция), «Зенит» (Россия), «Заря» (Украина), «Фейеноорд» (Голландия), «Стандард» (Бельгия), «Коньяспор» (Турция) и «Цюрих» (Швейцария).

Отметим, старт группового этапа намечен на 15 сентября, а жеребьевка турнира состоится 26 августа в Монако. К 16 вышеперечисленным командам присоединятся 22 из квалификации турнира, а также 10 проигравших в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Зенит Интер Манчестер Юнайтед
Комментарии (14)
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talgatnurzhanov2006
1464539768
ясно
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Devil56
1464539878
Слабые команды, Зенит явный фаворит среди этих 16 клубов
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ГераХэвиЛОКО
1464544990
Не забываем про второй Газпром из Германии
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samara94
1464546199
зенит
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kazak1975
1464549625
неплохо
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ivanthebest
1464554715
Ахаха) Опять эти понты фанов Зенита... В этом году кричали, полуфинал ЛЧ минимум...! Минимум! В итоге не прошли и 1/8... Сейчас уже раздаются возгласы, финал ЛЕ минимум! Минимум! Сначала в 1/8 хотя бы выйдите, а потом уже что-то располагайте. А то как всегда понтов дофига, а на деле пшик...
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Garrincha58
1464587858
ни кому не нужный турнир я бы туда направлял Зенит-2
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Ганнибал Лектор
1464617518
У ЦСКА в Турции появился клуб-побратим?
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XaXatyn
1467344827
Вот это ЛЕ)
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