«Зенит», «Интер», «МЮ» и еще 13 команд вышли в групповой этап Лиги Европы

После завершения финала Кубка Швейцарии, в котором «Цюрих» обыграл «Лугано» (1:0), стали известны 16 команд, которые получили путевки в групповой этап Лиги Европы сезона-2016/17.

Летом квалификационные раунды турнира пропустят «Атлетик», «Сельта» (Испания), «Манчестер Юнайтед», «Саутгемптон» (Англия), «Шальке», «Майнц» (Германия), «Интер», «Фиорентина» (Италия), «Брага» (Португалия), «Ницца» (Франция), «Зенит» (Россия), «Заря» (Украина), «Фейеноорд» (Голландия), «Стандард» (Бельгия), «Коньяспор» (Турция) и «Цюрих» (Швейцария).

Отметим, старт группового этапа намечен на 15 сентября, а жеребьевка турнира состоится 26 августа в Монако. К 16 вышеперечисленным командам присоединятся 22 из квалификации турнира, а также 10 проигравших в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов.