Ребров: «У Рианчо заканчивается контракт, его никто не увольнял»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров прокомментировал информацию о том, что его помощник Рауль Рианчо покинет клуб. Ранее сообщалось, что Рианчо может перейти на работу в «Ростов».

– Сергей Станиславович, могли бы вы прокомментировать информацию о возможном увольнении Рауля, насколько эта информация соответствует действительности?

– Увольнение? У него заканчивается контракт, его никто не увольнял.

– Он сейчас продолжает находиться в «Динамо"?

– Сейчас он в «Динамо», но решать Раулю – продлевать контракт или нет. Я с удовольствием продлю с ним контракт, если он хочет. Никто не увольнял.

– Возможно, я неправильно сформулировал вопрос. Речь шла об уходе. А именно сообщается о том, что Рауль, возможно, подпишет контракт с «Ростовом».

– Я точно не знаю. У него заканчивается контракт через месяц, а что с ним будет, он решает сам, он взрослый человек и сам решает свое будущее. Я с удовольствием оставил бы его в «Динамо». Как он решит – так и будет.

– Но сейчас он работает с вами в «Динамо"?

– Да, он работает, у него еще контракт с «Динамо», – приводит слова Реброва «Футбол 24».