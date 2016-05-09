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    Левандовски может покорить два рекорда в последнем туре Бундеслиги

    Форвард «Баварии» Роберт Левандовски отметился дублем в матче 33-го тура Бундеслиги с «Ингольштадтом» (2:1). Таким образом, польский форвард довел свой лицевой счет до 29 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии. Левандовски повторил рекорд нападающего «Шальке-04» Клаас-Яна Хунтелаара в сезоне-2011/12 по количеству голов за один сезоне в Бундеслиге. Побить его Левандовски сможет в последнем туре, где «Бавария» встретится с «Ганновером».

    Кроме этого, поляк может побить рекорд результативности среди игроков «Баварии», который сейчас принадлежит нынешнему генеральному директору клуба Карлу-Хайнцу Румменигге. В сезоне-1980/81 он забил 29 мячей.

    Источник: Bild

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    09.05.2016 08:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 12 мая 2016, 22:43

      Молодчина, уважаю таких игроков, пашут до последнего, не чета Кержам, Аршам и им подобным, вот с кого нужно брать пример молодым, не сидеть на лавке или в дубле, а ехать за гранку, проявлять себя, играть в шикарном чемпе и стремится в сборную.

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