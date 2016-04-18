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    Агенты Пасторе встретились с представителями «Челси»

    Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе попал в сферу интересов лондонского «Челси». Англичане уже вступили в переговоры с агентами 26-летнего аргентинца, сообщает Get France Football News. Сам Пасторе недоволен своим положением в Париже, где ему не хватает игровой практики.

    Известно, что интерес к Пасторе есть со стороны «Манчестер Сити», «Барселоны», «Ювентуса» и «Баварии». В текущем сезоне футболист провел 14 матчей в чемпионате Франции, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.04.2016 09:06
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