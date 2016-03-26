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    До перехода в «Боруссию» Мхитарян мог оказаться в «Реале»

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Генрих Мхитарян до перехода в немецкий клуб мог оказаться в «Реале». Такой вариант продолжения карьеры хавбека был возможен благодаря агенту футболиста Мино Райоле.

    «Дела Мхитаряна ведет, возможно, самый известный агент мира Мино Райола. Генрих понимал: агент такого уровня поможет ему с европейской карьерой. В итоге Мхитарян покинул «Шахтер» ровно в тот момент, когда это было необходимо. «Анжи» и «Спартак» возникали на горизонте еще до Райолы, а Мино предлагал Мхитаряну не только вариант с Дортмундом. Сильный интерес к Генриху проявляли и «Ливерпуль», и «Тоттенхэм». Оба клуба были близки к подписанию контракта с Мхитаряном, но в конце концов притормозили.

    Сам игрок вместе с Райолой сразу определился: первый клуб будет не из топ-элиты европейского футбола, а тот, откуда можно перебраться еще на ступень выше. «Я могу дать тебе «Реал», тем более, там сейчас работает Анчелотти, – говорил Райола Мхитаряну. – Но зачем тебе сидеть там на скамейке? Ты должен играть каждые выходные перед большой публикой». Не знаю, пытался ли Райола произвести этими словами впечатление на своего нового клиента, но вариант с «Боруссией» так или иначе был идеальным», – рассказал Арустамян.

    Источник: «Матч ТВ»

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    26.03.2016 13:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 26 марта 2016, 14:29

      И насильно что не перешел

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