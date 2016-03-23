Гилерме: «На 100 процентов уверен, что не ошибся, когда решил играть за сборную России»

Голкипер сборной России Гилерме, ставший первым натурализованным футболистом в национальной команде, рассказал об атмосфере на первой тренировке сборной в преддверии товарищеских матчей с Литвой (26 марта) и Францией (29 марта).

«Обстановка в команде хорошая, настроение отличное – все идеально. Я доволен вызовом в сборную. В России присутствует большой патриотизм, но я уже здесь давно, могу считать, что я уже как русский. Я на 100 процентов уверен, что не ошибся, когда решил играть за сборную России», – поделился Гилерме.